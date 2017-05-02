الأخضر الشاب يقص شريط الإعداد للمونديال

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الرياض ـــ البلاد

افتتح منتخبنا الوطني لدرجة الشباب معسكره الإعدادي الأخير في الرياض، قبيل مغادرته إلى كوريا الجنوبية، لخوض منافسات كأس العالم تحت 20 عاما، الذي ينطلق يوم 20 مايو الجاري.

وبدأ المران باجتماعٍ في منتصف الملعب، قدم فيه مدرب المنتخب سعد الشهري شكره للاعبين على التزامهم بموعد الحضور، موضحًا لهم أن المرحلة المقبلة تتطلب جهودًا مضاعفة من الجميع، لوضع أولى الخطوات في المرحلة النهائية من التحضيرات، نحو تقديم نتائج مميزة في المونديال. وأوضح نايف القاضي، أن معسكر منتخبنا بالرياض سيستمر حتى يوم الخميس المقبل، مبينًا أنه من المقرر أن تغادر بعثة الأخضر الشاب إلى كوريا الجنوبية، لاستكمال المعسكر هناك حتى ما قبل بدء مباريات البطولة، متمنيًا لمنتخبنا الوطني التوفيق في مبارياته بكأس العالم للشباب، والظهور بمستوى فني عالٍ. يذكر أن قرعة كأس العالم، أوقعت الأخضر في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الإكوادور، والولايات المتحدة الأمريكية، والسنغال.