الأخضر في ماربيا.. تدريبات لياقية وتفاؤل بين اللاعبين

ماربيا -المنسق الإعلامي

خاض لاعبو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تدريبات بدنية قوية في مرانهم مساء أمس، داخل المعسكر المقام بمدينة ماربيا الإسبانية.

وسادت أجواء من المرح بين لاعبي المنتخب، بينما أشرف المدير الفني الأرجنتيني أنطونيو بيتزي على التمارين، التي شملت الجري على مرتفعات وتمارين تقوية وإطالة.

وسيعاود المنتخب تدريباته مساء اليوم، على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي. ويستعدّ الأخضر بهذا المعسكر لكأس العالم المقبلة في روسيا؛ إذ سيخوض أول لقاء بالبطولة الدولية أمام روسيا 14 يونيو، على أن يتبع ذلك لقاء منتخب أورجواي، ثم منتخب مصر ضمن دور المجموعات.

وقبل المشاركة في المونديال، يلتقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري في 9 مايو المقبل بمدينة قادش الإسبانية، ثم يواجه اليونان 15 مايو في مدينة إشبيلية. وفي 28 مايو، يخوض الأخضر مباراة ودية ضد إيطاليا في مدينة سانك جالين السويسرية، ثم في 3 يونيو، يواجه لاعبو المنتخب الوطني منتخب بيرو في سويسرا، على أن تختتم اللقاءات الودية بمواجهة ألمانيا في مدينة ليفركوزن الألمانية 8 يونيو.