الأخضر وأسود الرافدين .. حبايب

الرياض – البلاد

تعادل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمس أمام المنتخب العراقي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في ختام مبارياتهما ببطولة سوبر كلاسيكو، والذي احتضنه ملعب جامعة الملك سعود بالرياض؛

حيث وضح منذ البداية رغبة اللاعبين العراقيين لكسب اللقاء من خلال الهجمات العديدة التي قاموا بها رغم استحواذ منتخبنا على الكرة بشكل أكبر، لكن دون إيجابية عكس الهجمات العراقية والتي شكلت خطورة بالغة على مرمى مصطفى ملائكة؛ رغم أن بيتزي مدرب الأخضر لعب اللقاء بمهاجم صريح وهو المهاجم عبدالفتاح آدم،

إلا أنه مع سالم الدوسري أضاعا أكثر من فرصة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني ظهر المنتخب العراقي أفضل؛ سواء من حيث الأداء، أو المردود البدني،

واستطاع خطف هدف التقدم عند الدقيقة 70 عبر استثماره مهاجمه محمد على لخطأ علي البليهي، ليسددها على يمين الملائكة هدفا أول، لكن البديل عبدالعزيز البيشي عادل النتيجة لمنتخبنا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع بعد مجهود رائع من البديل الآخر عبدالرحمن غريب، لتصل الكرة للبيشي يسددها على يمين الحارس العراقي هدف تعادل، أطلق معها حكم اللقاء بعد الهدف نهايتها بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين الشقيقين.