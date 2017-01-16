العدد 21817 17 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الأخضر والعراق في الجوهرة رسميا

0 تعليق 116 مشاهدة
الأخضر والعراق في الجوهرة رسميا
شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة الأخضر السعودي والعراق، في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي تنفيذاً لقرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس”، التي قضت في وقت سابق أحقية المنتخب الوطني في استضافة المباراة على أرضه.

ويلتقي المنتخبان السعودي والعراقي يوم 28 مارس المقبل، في إطار الجولة السابعة لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني فاز في المباراة الأولى التي أقيمت في ماليزيا بهدفين مقابل واحد.

الوسوم:,

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق