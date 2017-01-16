الأخضر والعراق في الجوهرة رسميا

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جدة- البلاد

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة الأخضر السعودي والعراق، في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي تنفيذاً لقرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس”، التي قضت في وقت سابق أحقية المنتخب الوطني في استضافة المباراة على أرضه.

ويلتقي المنتخبان السعودي والعراقي يوم 28 مارس المقبل، في إطار الجولة السابعة لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني فاز في المباراة الأولى التي أقيمت في ماليزيا بهدفين مقابل واحد.