الأخضر يبدأ المرحلة الرابعة للإعداد لكأس العالم.. بيتزي : نسعى لكتابة التاريخ في المونديال

الرياض- البلاد

حدد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، أهدافه من المرحلة الرابعة، لبرنامج الإعداد الخاص بمونديال 2018. وقد بدأ الأخضر السعودي معسكرا بمدينة ماربيا الإسبانية، يمتد حتى 9 مايو المقبل. وأكد مدرب الأخضر، لدى مغادرة بعثة “الأخضر” للرياض، أن هذه المرحلة قبل الأخيرة، وسيتم خلالها تحديد قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال؛ فضلا عن العمل على اللياقة البدنية، وكذلك الجوانب الفنية، إلى جانب خوض مباراتين وديتين”.، أمام الجزائر، واليونان.

وأضاف: “نسعى إلى تطبيق أفكارنا مع اللاعبين، وقد كنا بدأنا ذلك في معسكرات سابقة، وسنواصل العمل بشكل أكبر”. وتابع المدرب: “هذا المعسكر خارج أيام الفيفا، وبالتالي من حق الأندية الإسبانية، منع لاعبيها عن المنتخب، وهذا لن يقلل من استفادة المحترفين السعوديين في الليجا، خاصة أنهم يتدربون بشكل جيد مع فرقهم هناك، وسيكونون من ركائز المنتخب، فور عودتهم”. وأبدى بيتزي تفاؤله بشأن مشاركة المنتخب في المونديال، مؤكدا أنه يسعى لدخول تاريخ الكرة السعودية، وكذلك قلوب كل الجماهير، وكتابة تاريخ مجيد في المونديال الروسي.