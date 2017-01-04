الأخضر يبدأ معسكر أبوظبي واللاعبون يخضعون لفحوصات طبية

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الدمام-حمودالزهراني

ينطلق معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” ويستمر حتى الخامس عشر من الشهر الحالي، ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م ، وسيخوض الأخضر مواجهتين وديتين؛ الأولى في العاشر من شهر يناير أمام منتخب سلوفينيا، والثانية أمام منتخب كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه .

هذا و سيكون تجمع اللاعبين في مقر إقامة المنتخب الوطني في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” في الفترة المسائية،

وسيخضع جميع لاعبي المنتخب الوطني لفحوصات طبية فور وصولهم إلى مقر إقامة المنتخب من قبل الجهاز الطبي؛ من أجل الوقوف على جاهزية كافة اللاعبين المنضمين . يذكر أن قائمة المنتخب السعودي جاءت على النحو التالي :

حراسة المرمى : ياسر المسليم ، محمد العويس ، وليد عبدالله ، عساف القرني .

خط الدفاع : حسن معاذ ، ياسر الشهراني ، محمد البريك ، عمر هوساوي ، أسامة هوساوي ، أحمد عسيري ، محمد ال فتيل ، منصور الحربي ، حسن كادش .

خط الوسط : سلمان الفرج ، عبدالملك الخيبري ، عبدالمجيد الرويلي ، تيسير الجاسم ، حسين المقهوي ، عبدالرحمن الدوسري ، سامي النجعي ، يحيى الشهري ، عبدالفتاح عسيري ، نواف العابد، سلمان المؤشر ، فهد المولد .

خط الهجوم : محمد السهلاوي ، نايف هزازي ، ناصر الشمراني .