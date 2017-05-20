الأخضر يتحضر للكنغر في فرانكفورت

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الرياض- البلاد

يستأنف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، برنامجه الإعدادي؛ استعداداً لمواجهته القادمة أمام منتخب أستراليا، في الثامن من شهر يونيو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018؛ حيث ستبدأ الفترة الثانية بتجمع اللاعبين مساءً في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والإقلاع نحو مطار فرانكفورت الدولي؛ لإقامة معسكر إعدادي في الفترة من20 – 27 من شهر مايو، في مدينة فرانكفورت الألمانية.