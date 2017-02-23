الأخضر يتصدر خليجية الجولف ويقترب من اللقب

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المنامة- وكالات

تصدر المنتخب الوطني للجولف منافسات البطولة الخليجية الـ21 للجولف، المقامة حالياً على ملاعب النادي الملكي بالرفاع في مملكة البحرين، بفارق 7 ضربات عن أقرب منافسيه المنتخب البحريني، ليقترب وبشكل كبير من تحقيق اللقب الخليجي .

من جانبه، أكد مدرب المنتخب الوطني ،علي آل بالحارث أن لاعبي الأخضر قدموا مستوى مميزا ، وهو امتداد لما قدموه منذ انطلاق البطولة حتى الآن، لافتاً النظر إلى أن نتائج اليوم “قبل الأخير” حددت وبشكل كبير الفريق الأقرب للقب .

وبين أن مستوى الأخضر كان تصاعدياً منذ انطلاق البطولة؛ إذ احتلوا المركز الثاني، ثم تقاسموا الصدارة مع البحرين والآن انفردوا بالمركز الأول، وأصبح اللقب قريباً منهم، متمنياً أن يوفق اللاعبون لتحقيق إنجاز جديد للملكة في رياضة الجولف .