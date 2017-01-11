المنتخب السعودي يتعادل سلبيا أمام سلوفينيا

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أبوظبي- فهد السليم

تعادل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره السلوفيني بدون أهداف، في المباراة الودية التي جرت بينهما ضمن المعسكر الاعدادي المقام في أبوظبي استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ظهر المنتخب الوطني بحالة أفضل، وهدد المرمى السلوفيني أكثر من مرة إلا أن محاولات الأخضر باءت كلها بالفشل في شوطي المباراة.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر مباراة ثانية على هامش معسكره المقام في مدينة زايد الرياضية، وستجمعه مع منتخب كمبوديا. تجدر الإشارة إلى أن الأخضر يواجه تايلاند والعراق في مارس المقبل ضمن تصفيات مونديال روسيا.