الأخضر يتوج بذهبية و فضيتين و3 برونزيات

البلاد- وكالات

أنهى منتخبنا الوطني لكرة الطاولة اليوم الثالث من بطولة كأس غرب آسياـ، و المقامة حالياً بالعاصمة الأردنية عمان، بحصول لاعبيه على ذهبية الأشبال وفضية البراعم، وبرنزية الشباب،ـ و برونزية الناشئين، وبرونزية البراعم، وتأهل نجما منتخبنا عبدالعزيز العباد، وعلى الخضراوي لنهائي فردي الرجال.

فقد فاز نجم منتخبنا السعودي للأشبال خالد الشريف بذهبية الفردي، بعد فوزه على العراقي أنور حمدي 3-1 بعد مباراة مثيرة. كما حقق علي الخضراوي فضية فردي بطولة كأس غرب آسيا بعد خسارته من البحريني راشد سند 4-3 بعد مباراة مارثونية وقوية.

و حقق معاذ الشريف عارف فضية الفردي ـ، بعد خسارته من العراقي عباس جابر 1-3 بعد مباراة قوية، و أحرز عبدالعزيز العمري برونزية الفردي، وعبدالله الزهراني العمري يحقق برونزية الفردي ،

وحقق عبدالعزيز بو شليبي العمري برونزية فردي الشباب. كما تأهل نجما منتخبنا السعودي عبدالعزيز العباد وعلي الخضراوي لنهائي بطولة كأس غرب آسيا بطولة كأس وستقام المباراة الختامية مساء اليوم الأحد.