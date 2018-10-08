الأخضر يجري تدريبا مغلقا.. وغياب الجبرين ومهند والفرج

الرياض- البلاد

انتظم لاعبو المنتخب الوطني الأول مساء أمس، في مقر المعسكر المقام حاليًا في الرياض، الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي ستستضيفها الإمارات في يناير المقبل.

وخضع لاعبو المنتخب بعد اكتمال وصولهم لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك للوقوف على حالتهم الصحية.

ميدانيًا، دشن المنتخب الوطني تدريباته على الملعب الرديف في استاد الأمير فيصل بن فهد، حيث بدأت الحصة التدريبية، التي قادها المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي بالجري حول الملعب، بعدها تدريبات الإحماء، ثم تدريب التمرير والاحتفاظ بالكرة، وتدريب التهديف على المرمى، واختتمت الحصة بتدريبات الإطالة. وكان بيتزي قد خصص تدريبات خاصة مستقلة للاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم أمس الأول؛ حيث خضعوا لتمارين استرجاعية.

على صعيد متصل، لم يشارك لاعب الوسط سلمان الفرج في الحصة التدريبية لشعوره ببعض الألم في مفصل القدم، حيث اكتفى بتدريبات خاصة في النادي الصحي، كما لم يشارك لاعب الوسط عبدالعزيز الجبرين لشعوره بآلام في العضلة الضامة، إذ اكتفى بتدريبات خاصة في النادي الصحي، فيما اكتفى المهاجم مهند عسيري بتدريبات خاصة في الملعب لشعوره بآلام في عضلة الظهر.

والوسيجري المنتخب مساء اليوم حصة تدريبية مسائية على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد عند السادسة مساء، وقرر المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي مواصلة إغلاق التدريبات.

عبدالغني سعيد بالعودة

أبدى لاعب المنتخب الوطني حسين عبدالغني سعادته بالانضمام مجددًا لتمثيل المنتخب، واصفًا ذلك بالشرف العظيم، لأي لاعب رياضي. وأكد عبدالغني بأن الجميع يسعى ويتمنى دومًا تمثيل الوطن في أي محفل رياضي، موضحاً أن الجميع لديهم الرغبة الكبيرة في عودة الصورة المميزة للمنتخب الوطني، في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة واهتمام الهيئة العامة للرياضة. وقال:” المنتخب الوطني في الطريق الصحيح نحو العودة للتميز، في ظل الدعم الكبير الذي ظهر جليًا في مشاركتنا في كأس العالم، باستثناء مباراة الافتتاح، فالأخضر قادر على أن يعيد بريقه مجددًا بتحقيق النتائج الإيجابية”. وشدد حسين عبدالغني أن طموح اللاعب، لا يتغير؛ مهما تقدم به العمر، فكل لاعب لديه حلم يسعى لتحقيقه، ويتمسك به لآخر يوم له في الملاعب.

وأثنى اللاعب العائد لصفوف المنتخب على المشاركة في البطولة الرباعية؛ باعتبارها ذات قيمة فنية عالية لتنوع المدارس الكروية التي سيخوضها الأخضر، واصفاً المشاركة فيها بالإعداد المميز لكأس آسيا 2019. وقال: ” نتمنى من الجمهور الرياضي مساندة المنتخب، فنحن بحاجة للدعم والمساندة من الجميع”.