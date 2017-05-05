الأخضر يحافظ على موقعه في تصنيف الفيفا

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جدة- البلاد

حافظ الأخضر السعودي، على المركز 52 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، للمنتخبات العالمية، لشهر مايو. وحصد “الأخضر” 646 نقطة، وحافظ على نفس المركز، الذي تواجد به في تصنيف شهر إبريل الماضي، كما حل خامساً بين المنتخبات الآسيوية. وعلى الصعيد العربي، تواجد المنتخب السعودي في المركز الثالث، بعد مصر، وتونس، وقبل كل من المغرب والجزائر والإمارات على الترتيب. ويصدر التصنيف الجديد لـ “فيفا”، في الأول من شهر يونيو المقبل.