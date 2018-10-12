الأخضر يخسر بشرف أمام السامبا البرازيلية

الرياض- البلاد

خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره المنتخب البرازيلي بهدفين للا شيء،في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن مباريات بطولة سوبر كلاسيكو؛ حيث قدم منتخبنا أداء رائعا، وشاطر المنتخب البرازيلي وتبادل معه الهجمات؛ حيث لم يستطع المنتخب البرازيلي زيارة مرمى الأخضر إلا بعد 43 دقيقة عن طريق لاعبه جيسوس بعد تمريرة ماكرة من الساحر نيمار انفرد بالعويس ووضعها في الشباب هدفا أولا أنهى به شوط المباراة الأول

وفي الشوط الثاني استمر الأداء على ماهو عليه تبادل الفريقان الهجمات، مع أداء متوازن بين المنتخبين إلا أن ماعاب الأخضر في اللقاء هو افتقاده للمسة ماقبل الأخيرة لعدم وجود مهاجم صريح وهذا جعل أغلب الهجمات ترتد على منتخبنا والتي نتج عن إحداها خطأ من سعيد المولد لينفرد نيمار بالمرمى يبعدها العويس لكن الكرة لامست يده خارج منطة الجزاء ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء بعد العودة لتقنية الفار، وفي الدقيقة الأخيرة استطاع الفريق البرازيلي إحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب الكساندرو .

وقد شارك المخضرم حسين عبدالغني في اللقاء بديلا في الدقائق الأخيرة.

نيمار يصحح خطأ الحكم

من اللقطات المضيئة بالمباراة ، صححّ نيمار دا سلفا، قائد منتخب البرازيل، قرار حكم المباراة. وكان حكم اللقاء قد قرر إعطاء ضربة ركنية لصالح السيليساو، بدلا من ضربة مرمى.

ولكن نيمار رفض الاستفادة بضربة ركنية في الدقيقة 56، بعدما ظن الحكم أن تسديدته ارتطمت بقدم عمر هوساوي.

وعاد النجم البرازيلي للحكم ليخبره بأن الكرة لم ترتطم بلاعب الفريق المنافس، ليعدل الأخير عن قراره ويحتسب ضربة مرمى. ولاقى تصرف نيمار الكثير من إعجاب لاعبي المنتخب السعودي، الذين شكروه على اتخاذه تلك الخطوة رغم قرار الحكم الذي كان في صالحه.