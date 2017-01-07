الأخضر يدشن تدريباته في معسكر أبوظبي.. ومارفيك يريح المولد والفرج

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أبوظبي- فهد السليم

دشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي “، ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

و عمد المدير الفني الهولندي السيد بيرت فان مارفيك على تقسيم التدريبات إلى حصتين تدريبيتين صباحية و مسائية؛ حيث ركز السيد بيرت فان مارفيك في الحصة التدريبية الصباحية التي أجريت على استاد القوات المسلحة بأبوظبي على تكثيف التمارين اللياقية وتنويعها، حيث استهلها بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء. بعدها تمرين التمرير القصير و الطويل. بعدها تمرين لياقي باستخدام الكرة اعتمد على التمرير و الحركة السريعة .

و في الحصة التدريبية المسائية التي أجريت على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بدأت بالجري حول الملعب، بعدها خضع لاعبو المنتخب لاختبار لياقي باستخدام أجهزة القياس، ليجري بعدها تمرين التمرير القصير و الطويل ليتجه بعدها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك لإجراء تمرين الاحتفاظ بالكرة و الاستحواذ . على صعيد متصل لم يشارك في الحصتين التدريبيتين اللاعب منصور الحربي لتعرضه لأنفلونزا، فيما اكتفى الثنائي عساف القرني و نايف هزازي بتمارين خاصة في الفترتين الصباحية و المسائية في النادي الصحي، برفقة الجهاز الطبي للمنتخب. هذا و لم يكمل اللاعب وليد عبدالله الحصة التدريبية الصباحية لشعوره ببعض الألم في عضلات الظهر، فيما اكتفى بتمارين خاصة في الفترة المسائية في الملعب مع الجهاز الفني ، أخيراً فضل السيد بيرت فان مارفيك إراحة الثنائي فهد المولد و سلمان الفرج بعد الاختبار اللياقي لشعور المولد بالألم في العضلة الضامة، و شعور الفرج بالألم في أصبع قدمه .

وسيجري المنتخب الوطني اليوم حصتين تدريبيتين صباحية و مسائية .