الأخضر يستأنف تحضيراته استعداداً لمواجهة اليونان

ماربيا ـ المنسق الإعلامي

استأنف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أمس تحضيراته استعداداً لمواجهة اليونان الودية، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

ويقيم الأخضر حالياً معسكراً إعدادياً بمدينة ماربيا الإسبانية ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

وقسم خوان بيتزي، مدرب المنتخب الوطني، اللاعبين إلى مجموعتين ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام منتخب الجزائر وبدأت تدريباتهم بالجري حول الملعب، ثم تمارين استرجاعية برفقة المعد البدني.

بينما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين حيث خاضوا مناورة قصيرة من شوطين أمام فريق غرناطة الإسباني.