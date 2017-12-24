الأخضر يستأنف تحضيراته للإمارات.. وانتظام باهبري ومغادرة الهزاع

الكويت ـــ وكالات

غادر مهاجم منتخبنا الوطني هزاع الهزاع بعثة الأخضر المشارك في دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين، بعد قرار المدرب كرونوسلاف يورسيتش باستبعاده؛ إثر ثبوت إصابته في الرباط الصليبي بعد الأشعة التي أجريت له أمس في الكويت. وكان هزاع الهزاع قد تعرض للإصابة في مباراة منتخبنا مع نظيره الكويتي في افتتاح الدورة، والتي أجبرته على مغادرة الملعب. على الصعيد نفسه، انتظم لاعب الوسط هتان باهبري في المعسكر، بعد استدعائه من قبل الجهاز الفني. وعلى الجانب الميدانيً، استأنف المنتخب ظهر أمس تدريباته استعدادًا لمباراته المقبلة أمام منتخب الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات لدورة كأس الخليج.

وقسم المدير الفني كرونوسلاف يورسيتش اللاعبين لمجموعتين؛ الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الكويت، وذلك في النادي الصحي برفقة المعد البدني، حيث أجرى اللاعبون تدريبات استرجاعية، فيما ضمت الثانية بقية اللاعبين، وأجريت تدريباتهم على ملعب نادي الشباب الكويتي؛ حيث تنوعت ما بين التدريبات اللياقية، والفنية.