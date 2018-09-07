الأخضر يستدعي هارون لتعويض هوساوي

الرياض ـ البلاد

استدعى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، اللاعب عبدالعزيز هارون، مدافع نادي الشباب لفئة الأولى، للمشاركة في الحصة التدريبية مساء الخميس.وجاء استدعاء لاعب فريق الشباب، بسبب عدم جاهزية معتز هوساوي مدافع المنتخب الوطني، الذي سيواصل تدريباته الخاصة رفقة الجهاز الطبي لـ “الأخضر”.

ويخوض المنتخب الوطني معسكرا في العاصمة الرياض خلال الوقت الراهن، ضمن المرحلة الأولى من الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية، المقرر إقامتها في الإمارات خلال شهر يناير من العام المقبل.ويتخلل المعسكر مباراة ودية للمنتخب السعودي أمام نظيره البوليفي الاثنين المقبل.