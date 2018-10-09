الأخضر يستعد للسامبا وبيتزي يستبعد عسيري

الرياض ـ البلاد

استبعد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول خوان أنطونيو بيتزي أمس، المهاجم مهند عسيري من معسكر المنتخب المقام حاليًا في مدينة الرياض، والذي يأتي تحضيرا للقاء البرازيل الجمعة القادم ضمن الدورة الودية الدولية، في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019 .

وجاء استبعاده بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب والذي كشف عدم جاهزيته خلال المعسكر الحالي.

وكان المنتخب قد واصل تدريباته مساء أمس على الملعب الرديف في استاد الأمير فيصل بن فهد؛ إذ بدأ الحصة بتدريبات الاحتفاظ بالكرة من مجموعتين نفذت على منتصف الملعب، بعدها قسم بيتزي اللاعبين إلى مجموعتين؛ حيث أجري مناورة في منتصف الملعب، قبل أن يختتم المران بتدريبات الإطالة.

على صعيد متصل، واصل لاعبا الوسط سلمان الفرج وعبدالعزيز الجبرين تدريباتهما الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي.

وسيجري المنتخب مساء اليوم حصة تدريبية مسائية على استاد الأمير فيصل بن فهد عند السادسة مساء، ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى من التدريب.