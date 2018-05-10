الأخضر يطمئن الجماهير ويفوز على الجزائر بهدفين

قادش- المنسق الإعلامي

أدى منتخبنا الوطني لقاء قويا ، أمام نظيره الجزائري، وفاز عليه بهدفين نظيفين، طمأن به عشاقه، وذلك في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء أمس بمدينة قادش الإسبانية ضمن استعدادات الأخضر لمونديال روسيا.

أحرز سلمان الفرج الهدف الأول في الدقيقة الـ25 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء. وأضاف يحيى الشهري الهدف الثاني في الدقيقة الـ82 من انطلاقة سريعة انفرد على إثرها بحارس مرمى منتخب الجزائر؛ إذ سدد كرة أرضية على يسار الحارس. كان المنتخب الوطني هو الأفضل طوال زمن اللقاء،

وتمكن من فرض سيطرته على مجريات اللعب تمامًا، مقدمًا أداءً مميزًا محا به الصورة الباهتة التي ظهر عليها في المعسكر السابق، وخاصةً في مواجهة منتخب بلجيكا. تألق لاعبو المنتخب السعودي تألقًا كبيرًا،

وكان واضحًا أن لديهم تصميمًا على طمأنة الجماهير على المستوى العام للمنتخب واستعادة ثقة الجماهير بالأخضر.

كما أوضح استيعاب اللاعبين فكر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي تمكن من إيصال أفكاره وتكتيكاته إلى لاعبيه؛ ما انعكس على أداء الأخضر في الملعب.