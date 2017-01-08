العدد 21808 08 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأخضر يكثف تدريباته .. ومارفيك ينوع المران

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الأخضر يكثف تدريباته .. ومارفيك ينوع المران
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أبو ظبي ـ المنسق الاعلامي ـ فهد السليم

واصل أمس منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

و عمد المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك على تقسيم التدريبات إلى حصتين تدريبيتين صباحية و مسائية و عمد في الحصة التدريبية الصباحية التي أجريت على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي على تنويع التمارين ما بين اللياقية و التكتيكية

حيث انطلقت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين لياقيه متنوعة باستخدام الأقماع ليعمد بعدها السيد بيرت فان مارفيك على تقسيم اللاعبين لمجموعات صغيرة في مربعات باستخدام الكرة بعدها طبق عدداً من الجمل الفنية التي تهتم في الجانب الدفاعي مقابل الجانب الهجومي على عدة مراحل.

و في الحصة التدريبية المسائية التي أجريت على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي بدأت بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الكرة بعدها تمرين التمرير ليعمد بعدها السيد بيرت فان مارفيك على تقسيم اللاعبين لمجموعات صغيره على منتصف مساحة الملعب

بمشاركة حراس المرمى .على صعيد متصل شارك الثنائي وليد عبدالله و منصور الحربي في التدريبات الجماعية الأول بداية من الحصة الصباحية فيما بدأ الثاني من الحصة المسائية ، فيما واصل الثنائي فهد المولد و سلمان الفرج التمارين الخاصة برفقة الجهاز الطبي ، هذا و أكتفى اللاعب ناصر الشمراني في الحصة التدريبية المسائية بتمارين خاصة في النادي الصحي لشعوره ببعض الألم في عضلة الساق ، أخيراً أجرى الثنائي عساف القرني و نايف هزازي عصر اليوم أشعة رنين في موضع إصابة كلاً منهما . تدريبات الغد سيجري المنتخب السعودي اليوم الأحد حصتين تدريبيتين صباحية و مسائية ، و ستجرى الحصة التدريبية المسائية عند الساعة 15 : 4 عصراً بتوقيت أبوظبي على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي .

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التصنيف: الرياضة

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