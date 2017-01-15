الأخضر يكسب ودية كمبوديا بسباعية

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المنسق الإعلامي : فهد السليم

تصوير : يزيد الضويحي

حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على حساب نظيره منتخب كمبوديا بسبعة أهداف مقابل هدفين في المواجهة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين أمس على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

عمد المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك على اللعب بتشكيلة مكونة من : محمد العويس في حراسة المرمى و منصور الحربي و أسامة هوساوي و أحمد عسيري و محمد البريك في خط الدفاع و عبدالمجيد الرويلي وعبدالملك الخيبري وسلمان المؤشر وتيسير الجاسم وعبدالفتاح عسيري في خط الوسط و ناصر الشمراني وحيداً في المقدمة .

الشوط الأول استحواذاً لاعبو الأخضر بشكل كبيراً على كامل مجريات الشوط فيما اعتمد منتخب كمبوديا على الهجمات المرتدة في ظل الضغط الكبير من لاعبي الأخضر على مرمى المنافس .

الهدف الأول جاء لمصلحة منتخب كمبوديا في الدقيقة 21 ليأتي التعديل سريعاً حمل إمضاء اللاعب ناصر الشمراني من ضربة الجزاء في الدقيقة 24، و في الدقيقة 29 تمكن ناصر الشمراني من تسجيل هدف التقدم ، وليعزز الشمراني تقدم الأخضر بهدف ثالث في الدقيقة 37 ، بعدها بدقيقة تمكن منتخب كمبوديا من تقليص النتيجة بهدف ثاني و بهذه النتيجة انتهى الشوط الأول .

و في الشوط الثاني عمل المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك على أجراء تغيرات بدخول وليد عبدالله و خروج محمد العويس ، و دخول حسين المقهوي و خروج تيسير الجاسم ، و دخول حسن معاذ و خروج عبدالفتاح عسيري ، و دخول محمد السهلاوي و خروج ناصر الشمراني ،

الشوط الثاني لم يختلف كثيراً في جانب السيطرة و الضغط على مرمى المنافس و تشكيل العديد من الهجمات ، في الدقيقة 49 تمكن محمد السهلاوي من إحراز الهدف الرابع من ضربة الجزاء ، و في الدقيقة تمكن حسين المقهوي من إحراز الهدف الخامس ، بعدها عمد السيد بيرت فان مارفيك على إجراء تغيرين بدخول سامي النجعي و نواف العابد و خروج عبدالملك الخيبري و سلمان المؤشر في الدقيقة 31 . اللاعب محمد السهلاوي يعود هز الشباك من ضربة الجزاء في الدقيقة 34 معلناً معها الهدف السادس لمصلحة الأخضر . و في الدقيقة 35 تمكن عبدالمجيد الرويلي من اختتام سلسلة أهداف الأخضر في المواجهة بالهدف السابع.