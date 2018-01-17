الأخضر يواجه الماكينات الألمانية في يونيو

جدة- البلاد

تقرر أن يخوض منتخبنا الوطني السعودي لكرة القدم، مباراة ودية أمام نظيره الألماني، ضمن استعدادات الفريقين لمونديال روسيا 2018. وتقام المباراة، في الثامن من يونيو المقبل، في ليفركوزن.

وسبق وأن التقى منتخبنا الوطني، مرتين من قبل مع نظيره الألماني، الأولى وديًا 1998، وفاز المانشافت (3-0) في الرياض، كما فاز عليه (8-0) في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان. ويبدأ منتخبنا الوطني الإعداد لمونديال روسيا عبر 5 محطات، سيلعب خلالها 8 مباريات قوية سيبدأها بالمنتخب العراقي في مدينة البصرة في فبراير المقبل، وسيخوض أيضا الأخضر مواجهات ودية مع بلجيكا وأوكرانيا والبيرو وإيطاليا؟، أما المنتخب الألماني، أو الماكينات، فيبدأ معسكره الإعدادي في 23 مايو المقبل في ايبان، جنوب تيرول، حيث يخوض مباراة ودية أمام النمسا في الثاني من يونيو في كلاجنفورت. ويلعب الأخضر مع مصر، وروسيا، وأوروجواي، فيما يلعب المنتخب الألماني في مونديال روسيا، إلى جوار المكسيك، والسويد، وكوريا الجنوبية.