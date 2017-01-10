الأخضر يواجه سلوفينيا وديا ويرفض غانا

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أبوظبي- فهد السليم

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم أولى مواجهاته الودية في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” أمام منتخب سلوفينيا، على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وتأتي هذه المواجهة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

وقد واصل الأخضر تدريباته أمس بحصة تدريبية مسائية على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، ركز خلالها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك على الجوانب التكتيكية؛

حيث انطلقت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع، بعدها تمرين التمرير المتنوع من مسافات مختلفة ليشرع بعدها السيد بيرت فان مارفيك على تقسيم اللاعبين لمجموعتين، ليجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمرين الكرات الثابتة من اتجاهات مختلفة .

وعلى صعيد متصل شارك اللاعب نواف العابد في التدريبات الجماعية، فيما واصل اللاعب سلمان المؤشر التمارين الخاصة في النادي الصحي .

وقدقرر الجهاز الفني للمنتخب استبعاد اللاعب فهد المولد من معسكر أبوظبي؛ بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي، والذي بيّن أن اللاعب عند انضمامه للمعسكر، كان يعاني من ألم في العضلة الضامة؛ مما استدعى إجراء أشعة رنين مغناطيسي له، وتبين حاجته لبرنامج علاج و راحة لمدة أسبوعين .

من جهة أخرى رفضت إدارة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، العرض الذي تلقته من إحدى شركات التسويق الرياضي، بإقامة مباراة ودية دولية بين المنتخبين السعودي والغاني خلال المعسكر الذي بدأه الأخضر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويختتم يوم 15 يناير 2017؛ حيث تصادف وجود المنتخب الغاني في الإمارات أيضًا.

ويأتي رفض إدارة الأخضر اللعب مع منتخب النجوم السوداء، على الرغم من أنه من أفضل وأقوى المنتخبات في القارة الإفريقية؛ بسبب ضيق الوقت؛ حيث تحتاج الموافقة على طلب تنظيم مباراة ودية إلى عدة أيام داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. إضافة إلى ذلك، فإنه في حالة الموافقة على اللعب مع غانا، ستطرأ تغييرات كبيرة على جدول الأخضر الذي سيلعب مباراتين وديتين مع منتخبي سلوفينيا وكمبوديا خلال معسكره بالإمارات.