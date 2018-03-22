الأخضر يواجه غداً منتخب أوكرانيا ودياً

يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غداً الجمعة مباراة ودية دولية، وذلك خلال المعسكر الحالي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في مونديال كأس العالم في روسيا يونيو المقبل.

وكان المنتخب السعودي ونظيره منتخب أوكرانيا، قد التقيا في دور المجموعات من مونديال كأس العالم 2006م بألمانيا

وحينها خسر الأخضر المباراة بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

يذكر أن المنتخب الوطني سيلعب مباراته الودية الثانية الثلاثاء المقبل في بروكسل أمام منتخب بلجيكا

بعد أن ضم الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي مدرب المنتخب، كان قد ضم 28 لاعبا للانضمام

إلى المعسكر الحالي للأخضر في المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018م.