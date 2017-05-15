الأخضر يواصل تحضيراته لأستراليا

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الرياض- البلاد

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته أمس، على ملاعب التدريب بنادي الشباب، ضمن الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص، بمواجهته القادمة أمام منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، ليطبق بعدها اللاعبون مجموعة من التمارين التكتيكية، ركزت على لعب الكرة السريعة، و تفعيل دور الأطراف، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، وقد شارك اللاعب فواز القرني في التدريبات الجماعية.