الأخضر يواصل تحضيراته للكنغر باللياقة

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المنسق الإعلامي – فهد السليم

تصوير : يزيد الضويحي

واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس، تدريباته على ملاعب التدريب بنادي الشباب، ضمن الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص، بمواجهته القادمة أمام منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م.

حيث بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، بعدها تمارين تنوعت ما بين اللياقية، والتكتيكية التي تركزت على دقة التمرير، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمه بمنتصف الملعب، ركز مارفيك فيها على لعب الكرة السريعة، والتسديد على المرمى.