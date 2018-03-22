الأخضر يواصل تحضيراته لودية أوكرانيا بالترفيه

ماربيا ـ المنسق الإعلامي

واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته في معسكره الإعدادي بمدينة ماربيا ضمن المرحلة الثالثة الاستعدادية لكأس العالم بروسيا الصيف المقبل حيث بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب ثم تدريبات الاحماء قبل ان يجري المدرب تدريبيا ترفيهيا. من جانبه أكد نجم خط وسط الأخضر تيسير الجاسم على اهمية المرحلة الحالية من البرنامج الاعدادي مؤكداً ان هذه المرحلة تأتي بعد مرحلتين مهمتين حيث تتطلب هذه المرحلة تركيزا أكبر فيما كشف المنسق العام للمنتخب محمد الحميد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وجه بأن يتم توزيع تذاكر مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأوكراني غدا الجمعة مجانا على الجماهير الرياضية بشكل عام.