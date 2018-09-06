الأخضر يواصل تحضيراته ووفاة تجبر باهبري على ترك المعسكر

الرياض ـ البلاد

منح المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول خوان أنطونيو بيتزي الإذن للاعب خط الوسط هتان باهبري، بالخروج من المعسكر عقب الحصة التدريبية أمس الأربعاء، وذلك لظروف عزاء خاله الذي انتقل إلى رحمة الله أمس على أن يلتحق بالمعسكر مساء غد.

وعلى الجانب الميداني واصل الأخضر تدريباته على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد، والتي بدأت بتمارين على التمرير في مجموعات مصغرة، أعقبها مران تكتيكي ومناورة على ثلثي مساحة الملعب.

وعلى صعيد متصل، واصل المدافع معتز هوساوي التدريبات المخصصة له برفقة الجهاز الطبي. هذا وسيواصل المنتخب مساء اليوم تدريباته في تمام السادسة والنصف على ملعب الأمير فيصل بن فهد.