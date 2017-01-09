الأخضر يواصل تدريباته استعداداً لتصفيات كأس العالم

شارك عبر واتساب

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تدريباته اليوم في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وكان المدير الفني للأخضر بيرت فان مارفيك، قد قسم التدريبات إلى حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية

أجريت كل منهما على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وركز المدرب في الحصة الصباحية على الجوانب التكتيكية التي انطلقت بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء

باستخدام الأقماع، بعدها تمرين التمرير المتنوع والحركة بدون كرة

ثم تقسيم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.

وبدأت الحصة التدريبية المسائية بالجري حول الملعب، تلاها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع ثم تمرين التمرير

وبدأ مارفيك بعدها في تطبيق تمرين التحول بالكرة على كامل مساحة الملعب

وقسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على منتصف مساحة الملعب.

وشارك الثنائي ناصر الشمراني وسلمان الفرج في الحصة التدريبية الصباحية في التدريبات الجماعية

فيما واصل اللاعب فهد المولد التمارين الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي

واكتفى الثنائي نواف العابد وسلمان المؤشر بتمارين خاصة في الملعب في الفترة الصباحية

وفي الفترة المسائية في النادي الصحي.