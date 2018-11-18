الأخضر يواصل تدريباته ويغادر لعمان اليوم

الدمام- حمود الزهراني

استأنف المنتخب الوطني تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن وديًا في العاصمة عمان يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019، وذلك بعد فراغه من لقاء اليمن الودي.

وأجرى “الأخضر” حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي، الذي عمد إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام اليمن،

فيما خضع بقية اللاعبين إلى تدريبات اعتيادية بدأت بالجري حول الملعب، ثم تدريبات الإحماء، قبل أن يخصص بيتزي حصة للتدريب على التمرير بمختلف السرعات.

من جانبه، واصل سالم الدوسري وسلطان الغنام تمارينهما التأهيلية الخاصة برفقة الجهاز الطبي، فيما خصصت تمارين تأهيلية للاعب الوسط محمد كنو بعد إراحته، لشعوره بآلام في العضلة الضامة.

وكشفت الفحوصات التي أجريت لمدافع المنتخب الوطني الأول ياسر الشهراني، عن تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وهي التي تعرض لها في المواجهة الودية التي جمعت منتخبنا الوطني بنظيره اليمني. وتقرر أن تغادر بعثة المنتخب مساء اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمّان لاستكمال المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي.