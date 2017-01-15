(الأدلاء) تبحث ترتيبات حجاج الصين وتركيا والسنغال ونيجيريا

المدينة المنورة – جازي الشريف

التقى نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة الدليل عصام بن عبدالعزيز دمياطي، بوفود حج الصين وتركيا والسنغال ونيجيريا، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر المؤسسة .

ويأتي اللقاء- الذي بحث الموضوعات التي تخص تنظيم شؤون حجاج هذه الدول بما يتعلق بإسكانهم وتنقلاتهم بالإضافة إلى جوانب التوعوية والنسكية والإجرائية والحالات الصحية والبيئية والسلامة العامة وصولا لتوديعهم بسلامة الله- في إطار الاستعدادات المبكرة لحج عام 1438هـ، من خلال التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج لمناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون الحجاج القادمين للمدينة المنورة،

وهي إحدى حلقات سلسلة لقاءات تعقدها المؤسسة مع وفود مكاتب شؤون الحجاج من مختلف الدول التي يزيد عددها على 60 اجتماعاً مع رؤساء وفود الحجاج من مختلف دول العالم, وذلك لتنسيق ترتيبات خدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، وزوار مسجد نبيه- عليه أفضل الصلاة والسلام .

يذكر أن إجمالي الحجاج الذين زاروا المدينة المنورة وتشرفوا بالصلاة في المسجد النبوي الشريف، والسلام على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- خلال حج العام الماضي، بلغ 468ر232ر1 حاجا، منهم 285ر716 زاروا المدينة المنورة خلال الموسم الأول ـ ما قبل أداء المناسك ، فيما بلغ عددهم خلال الموسم الثاني ـ ما بعد أداء المناسك ـ 183ر516 حاجا، ويتوقع أن يزيد عددهم هذا العام بعد صدور الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج في موسم حج هذا العام ١٤٣٨هـ، وتمكين الدول الإسلامية من زيادة أعداد حجاجها، وتقديم الخدمات والتسهيلات كافة لضيوف الرحمن؛ بما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.