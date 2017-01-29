(الأدلاء) تكثف استعداداتها لموسم الحج القادم

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المدينة المنورة -جازي الشريف

بدأت المؤسسة الأهلية للأدلاء مراحل استعداداتها المبكرة لموسم الحج القادم. وأوضح الدليل عصام بن عبدالعزيز دمياطي نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء أن المؤسسة بدأت المرحلة الأولى فور انتهاء موسم حج 1437هـ حيث قامت اللجان المتخصصة بإعداد تقارير الأداء لجميع مرافق المؤسسة والبالغ عددها (56) مرفقاً ما بين مكاتب خدمة ميدانية وإدارات مساندة ولجان موسمية بالإضافة لمراكز الارشاد وفرق المتابعة فضلا عن القطاعات الإشرافية حيث رصدت هذه التقارير منجزات موسم الحج ووضعت الآليات التي تكفل، بإذن الله، تعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات.

أما المرحلة الثانية فتتمثل بلقاء رؤساء وفود مكاتب الحجاج من مختلف الدول وذلك لمناقشة الموضوعات التي تخص تنظيم شؤون حجاج هذه الدول بما يتعلق بإسكانهم وتنقلاتهم بالإضافة إلى الجوانب التوعوية والنسكية والإجرائية والحالات الصحية والبيئية والسلامة العامة، وكذلك تتضمن تسجيل مستوى الرضا عن خدمات المؤسسة لدي مكاتب شؤون الحجاج وتضمين ملحوظاتهم والاجراءات الكفيلة بتحسين الخدمة بالخطة التشغيلية للمؤسسة، وقد تم حتى الآن الاجتماع بعشرين وفدا من دول (العراق – الصين – مصر- المغرب – تركيا – السنغال – فلسطين – نيجيريا – الائتلاف الوطني السوري – طاجكستان – اثيوبيا – الاردن – اذربيجان – الكاميرون – اوزبكستان – غينيا كوناكاري – غانا – تنزانيا – جنوب افريقيا وباكستان ) .

وأضاف أن اعداد الخطة التشغيلية تمثل المرحلة الثالثة من الاستعداد حيث تحدد المهام والاجراءات والمرافق وفق اعداد الحجاج المتوقع وصولهم للمدينة المنورة .

يذكر أن اجمالي الحجاج الذين زاروا المدينة المنورة وتشرفوا بالصلاة بالمسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال حج عام 1437هـ بلغ (1,232,468) حاجاً منهم (716,285) زاروا المدينة خلال الموسم الأول (ما قبل أداء المناسك) فيما بلغ عددهم خلال الموسم الثاني (ما بعد أداء المناسك) (516,183) حاجاً ويتوقع أن يزيد عددهم هذا العام بعد صدور الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج في موسم حج هذا العام ١٤٣٨هـ وتمكين الدول الإسلامية من زيادة أعداد حجاجها وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن بما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.