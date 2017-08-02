الأدلاء والكشافة يناقشون تعزيز التعاون لخدمة ضيوف الرحمن

المدينة المنورة- جازي الشريف

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة حاتم بن جعفر بالي , بالأمين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربي, يرافقه قائد المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن سبيل الجهني, لتنسيق الجهود بين الجانبين لخدمة أكثر من مليون حاج يتوقع زيارتهم للمدينة المنورة خلال حج هذا العام 1438هـ .

وأوضح عضو مجلس إدارة الأدلاء للخدمات الإنسانية كمال بن أحمد خليفة, أن اللقاء ناقش أوجه التعاون بين الأدلاء والكشافة وتنسيق الأعمال الميدانية بين الجانبين لتقديم عمل تكاملي يثمر بإذن الله عن تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وبعض نقاط الخطط التشغيلية لكل جانب والاتفاق على تفعيل المشاركة والتنسيق بين الجانبين ، مثمناً الدور الذي تقوم به جمعية الكشافة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن .

وأفاد أن المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة من خلال قطاع الخدمات الإنسانية وفرت هذا العام ثلاثة مكاتب ثابتة للحجاج التائهين, بالإضافة إلى استحداث ثلاثة مكاتب متنقلة للإرشاد لتغطية أوقات ذروة تواجد الحجاج فضلاً عن فرق الإرشاد الميدانية ، مؤكداً أن تنسيق الجهود مع فرق الكشافة سيسهم في سرعة إيجاد الحجاج التائهين ونقلهم لمقر سكنهم مما يرفع من مستوى خدمات الإرشاد .

من جانبه أشاد الدكتور الحربي بتعاون الكشافة مع أدلاء المدينة المنورة ، مؤكداً أن مشاركة الكشافة في المعسكرات التي تقيمها الجمعية لخدمة ضيوف الرحمن هي فخر وشرف ومسؤولية .