الأردن : القبض على 3 إرهابيين مشتبه بتورطهم في حادثة الفحيص الإرهابية

قالت الحكومة الأردنية مساء اليوم ، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص خلال مداهمة لأحد المباني في مدينة السلط غرب العاصمة عمان ، يشتبه تورطهم في حادثة الفحيص الإرهابية.

وأوضحت وزيرة الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات ، أن الأجهزة الأمنية نفذت مداهمة لموقع خلية إرهابية يشتبه بتورطها في حادثة الفحيص الإرهابية وأن أفراد الخلية رفضوا تسليم أنفسهم وبادروا بإطلاق النار على القوة الأمنية المشتركة وقاموا بتفجير المبنى الذي تحصنوا به ، ونجم عن الاشتباك مقتل أحد أفراد القوة الأمنية وإصابة عدد منهم بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين.