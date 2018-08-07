الأردن تعلن تضامنها الكامل مع المملكة ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية

أعربت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية .

وأكدت وزيرة الدولة للشؤون الإعلامية الناطقة الرسمي باسم الحكومة المملكة الأردنية جمانة غنيمات، اليوم وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية وحقها في تنفيذ قوانينها وأنظمتها، ورفض الاْردن أي تدخل في شؤونها الداخلية .

وأكدت غنيمات موقف المملكة الأردنية الثابت تجاه العلاقات الإقليمية والدولية التي يجب أن تحترم سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وشددت على حق المملكة اعربية السعودية السيادي والقانوني في حماية أمنها الوطني، مشيدة بالخطوات الإصلاحية الكبيرة التي تقوم بها القيادة السعودية لتحقيق تطلعات الشعب السعودي الشقيق، وخدمة مصالح الأمتين العربية والإسلامية .