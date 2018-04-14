دولية

الأردن يجدد دعمه للحل السياسي في سوريا

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time28 / رجب / 1439 هـ      14 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدد الأردن اليوم ، التأكيد على موقفه الثابت الداعي والداعم لحل الأزمة السورية سياسيا ً.

وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني ، إن الحل السياسي

هو السبيل والمخرج الوحيد للازمة السورية ، بما يضمن استقرار سوريا ووحدة أراضيها وأمن شعبها.

وأضاف المومني في بيان صحفي ، أن ” الحل السياسي يحفظ وحدة الشعب السوري الشقيق ويعيد الأمن والاستقرار لسوريا”

لافتاً إلى أن ” استمرار العنف فيها يؤدي إلى المزيد من العنف واستمرار الصراع والقتال

والدمار والتشريد الذي ضحيته الشعب السوري الشقيق”.

abdulslam

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