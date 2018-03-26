الأردن يدين إطلاق صواريخ باليستية تجاه الرياض

دان الأردن بشدة إطلاق صواريخ باليستية من قبل الميليشيات الانقلابية تجاه المملكة العربية السعودية ، مساء أمس الأحد ، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من إسقاطها جميعًا.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني في بيان له اليوم وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في تصديها للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها من ميليشيات الحوثي الانقلابية ، مجدداً رفض الأردن لهذه الاعتداءات الآثمة التي تروع المدنيين وتستهدف استقرار المملكة.

وقال إن الأردن إذ يجدد موقفه الداعم لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنهم الوطني ودعم الشرعية في اليمن، فإنه يدعو جميع الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف والاقتتال والعودة لطاولة المفاوضات وصولاً لحل الصراع بالطرق السلمية وتجنيب اليمن ويلات الاقتتال.