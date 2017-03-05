الأردن يعدم 15 مدانا في جرائم إرهابية وجنسية

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عمان – وكالات

أعلن محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية السبت تنفيذ حكم الإعدام شنقا في 15 مدانا بينهم عشرة أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية. أما الخمسة الآخرون فمدانون “في جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية.

وأضاف أن من بين هؤلاء العشرة منفذ هجوم وقع العام الماضي على مكتب تابع لدائرة المخابرات العامة أسفر عن مقتل خمسة من أفراد الأمن. ومن بينهم أيضا خمسة أدينوا “بأعمال إرهابية أدت إلى موت إنسان فيما يعرف بقضية خلية إربد الإرهابية”.

وذكر مصدر قضائي أن السلطات أعدمت أيضا مسلحا أطلق الرصاص العام الماضي على الكاتب ناهض حتر خارج محكمة مما أدى إلى مقتله. وكان حتر يحاكم بتهمة ازدراء الدين بعد أن أعاد نشر رسم كاريكاتيري اعتبر مسيئا للإسلام.

كذلك تنفيذ حكم الإعدام في مسلح أطلق النار عام 2006 على مجموعة من السياح الغربيين في المدرج الروماني بوسط عمان مما أدى إلى مقتل سائح بريطاني وإصابة خمسة آخرين.