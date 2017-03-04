الأردن.. تنفيذ حكم الإعدام في 15 متهما بينهم 10 مدانين بالإرهاب

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أنه تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 15 مداناً بينهم عشرة مدانين بارتكاب جرائم إرهابية.

وأضاف أن من بين هؤلاء العشرة رجل مدان في هجوم العام الماضي على مكتب تابع

لدائرة المخابرات العامة أسفر عن مقتل خمسة من أفراد الأمن.

وأشار إلي أن من بينهم أيضا خمسة أدينوا بعد أن داهمت قوات الأمن مخبأ للمتشددين

في مدينة إربد في نفس العام مما أسفر عن مقتل سبعة من المتشددين وشرطي.

وقال “أما الباقون فأدينوا في وقائع منفصلة تعود إلى عام 2003.

والخمسة الآخرون الذين أعدموا مدانون بجرائم اغتصاب واعتداء”.

وكان الأردن أعاد عقوبة الإعدام شنقا عام 2014 بعد تعليقها في الفترة من عام 2006 حتى عام 2014