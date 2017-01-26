العدد 21827 27 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الأرصاد: أتربة وغبار على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة

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الأرصاد: أتربة وغبار على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة

في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية على الحدود الشمالية

والجوف كذلك على منطقة تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وتتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة

بينما تتهيأ الفرصة خلال أوقات الليل وصباح يوم الغد لهطول أمطار رعدية على منطقتي

المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

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التصنيف: محليات

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