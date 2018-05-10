الأرصاد : استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم عن استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة اعتباراً من يوم غد الجمعة التي تنشط معها الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار، وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، وتبوك ،والجوف ،والحدود الشمالية ، خاصة الأجزاء الشرقية منها, وتمتد لتشمل مناطق حائل ،والقصيم ،والرياض ،والشرقية .

فيما قد يصل متوسط سرعة الرياح إلى أكثر من 70 كيلو متراً في الساعة خاصة خلال النهار

وتؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق الجوف

والحدود الشمالية ، يومي الجمعة والسبت ، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة .

ويبدأ تأثير الكتلة الهوائية معتدلة الحرارة من مساء يوم السبت, حيث تتحول معها الرياح إلى شمالية نشطة السرعة

ومثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة

وقد تتسبب في تكوّن عاصفة رملية تنعدم معها الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية ،والشرقية ، والقصيم ، والرياض .

ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية إلى الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية ،

ومتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.