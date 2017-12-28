“الأرصاد” تدشّن 17 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020

احتفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، بمقرها في جدة، بتدشين 17 مبادرة لبرنامج التحول الوطني 2020.

وأوضح معالي الرئيس العام للهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، خلال الحفل الذي أُعِد بهذه المناسبة، أن مثل هذه المبادرات تشكل منعطفا لأداء العمل البيئي والأرصادي في المملكة تحقيقا لرؤية 2030 الطموحة

مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق هذه المبادرات التي تصب في مصلحة التطوير وتحسين القدرات بما ينعكس إيجاباً على خدمات الهيئة وتحسين أدائها

منوهاً بجهود المختصين ببرنامج التحول الوطني في الهيئة التي تسعى للارتقاء بخدمات الأرصاد والأداء البيئي الوطني وفق معايير قياسية، في سبيل تحسين جودة الحياة وسلامة الأرواح والممتلكات، والمحافظة على البيئة.

يذكر أن مبادرات الهيئة ضمن التحول الوطني تتمحور حول رفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي, والفحص البيئي الدوري لمراقبة محطات الوقود ومراكز الخدمة، ومراقبة الصرف من المصدر، وإنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر.