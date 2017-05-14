الأرصاد تطلق (ملتقى جمعيات البيئة) بجدة

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جدة – عبد الهادي المالكي

تطلق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة غدا الاثنين ، فعاليات “ملتقى جمعيات البيئة الأول” بحضور عدد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة وأكثر من ١٠٠جمعية بيئية ومتطوع بيئي، ولمدة يومين بجدة.

ويهدف الملتقى إلى التعاون في تحقيق شراكة متكاملة وفق آلية مدروسة تناسب الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ودعم توجهات الحكومة الرشيدة في تعزيز الدور التثقيفي والتوعوي لجميع أفراد المجتمع وتوجيه الطاقات الوطنية الفاعلة للبذل والعطاء في مسؤولية حماية البيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب توفير المناخ المناسب الذي يخدم التطلعات ويسهم في نجاحها.

ويشمل الملتقى على عدد من المحاضرات عن دور القطاع الحكومي والمنظمات البيئية، واستعراض واقع العمل البيئي في المملكة ودور الوقف البيئي في تعزيز العمل التطوعي البيئي والإدارة المالية في الجهات التطوعية، إضافة إلى لقاء مفتوح مع نائب رئيس الهيئة لشؤون البيئة.