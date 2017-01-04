الأرصاد تعاقب 28 منشأة مخالفة

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جدة – عبد الهادي المالكي

قامت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإغلاق 3 منشآت بيئية حتى يتم تصحيح وضعها البيئي، وتغريم 25 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، شملت مختلف النشاطات منها مصانع للمنتجات الخرسانية والألمونيوم وإنتاج الرديترات وللزجاج ومردم للرماد الكربوني وكسارات، وذلك بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية وكذلك المدينة المنورة .

وقال رئيس لجنة النظر في المخالفات والعقوبات الدكتور ماجد أبو عشي: إن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الهيئة في تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة.

وشــددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على استمرارها في عمليات التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من تطبيقها للاشتراطات المعتمدة؛ وفق المعايير الدولية