الأرصاد تغلق 3 مصانع وتغرم 49 منشأة

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جدة – عبدالهادي المالكي

أغلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 3 مصانع؛ حتى يتم تصحيح وضعها البيئي، وغرمت 49 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة،

ولائحته التنفيذية شملت مختلف النشاطات؛ منها مصانع للمنتجات الخرسانية والألمونيوم وللزجاج ومنتجات أسمنتيه وخدمات صناعية وكسارات، وذلك بمنطقة الرياض و مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وكذلك المدينة المنورة وتبوك والمنطقة الجنوبية .

وتأتي هذه العقوبات ضمن حملة وجه بها رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي في تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة.

وشــددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على استمرارها في عمليات التفتيش البيئي على المنشآت؛ للتأكد من التزامها للاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة.