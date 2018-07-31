“الأرصاد” تُصدر دليلًا توعويًا للحجاج بثلاث لغات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، دليلًا إلكترونيًا؛ لتوعية الحجاج بالمعلومات البيئية، بعنوان “الأرصاد والبيئة في الحج”، وذلك تزامنًا مع إنهاء الاستعدادات اللازمة لفرق الهيئة، والتنسيق مع الجهات المعنية للمساهمة في نجاح موسم الحج لهذا العام.

ومن المقرَّر أن يصدر الدليل بثلاث لغات، وهي “العربية، الإنجليزية، الأوردو”؛ ليصل لأكبر عدد من الحجاج والاستفادة من محتواه البيئي والأرصادي .

كما يشتمل الكتاب على لمحةٍ عن علاقة الأرصاد والبيئة والحج ومدى أهميتهما، وتقريرًا عن الحالة السائدة والتوقعات المناخية لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال درجات الحرارة والأمطار والرياح السطحية ونسبة الرطوبة المتوقعة، بجانب معلومات حول مناسك الحج، ووسائل التواصل مع الهيئة عبر الرقم 988 ، والموقع الإلكتروني وكذلك تطبيق أرصاد الذي يمكن الحجاج من الاستفادة منه بمعرفة الحالة الجوية بشكل مستمر.