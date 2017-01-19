العدد 21819 19 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

“الأرصاد” تُطلق رادار حائل وأبها لتقديم أدق التوقعات للمناخ

0 تعليق 41 مشاهدة
“الأرصاد” تُطلق رادار حائل وأبها لتقديم أدق التوقعات للمناخ
شارك عبر واتساب

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، أعمال رادار الطقس لمنطقة حائل ، ومدينة أبها ، بهدف تقديم أدق المعلومات الأرصادية .

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الدكتور خليل بن مصلح الثقفي, أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف الهيئة لتغطية

أجواء المملكة ، ومتابعة الظواهر الجوية ، وتحسين التوقعات المعنية بالمناخ والأرصاد

حيث بلغ عدد الرادارات التي تم تشغيلها 13 راداراً

لافتاً الانتباه إلى أن إدارته تعكف حالياً على إعداد الدراسات المناسبة لتركيب رادارين جديدين

بمحافظتي وادي الدواسر ، والقيصومة .

الوسوم:

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق