“الأرصاد” تُطلق رادار حائل وأبها لتقديم أدق التوقعات للمناخ

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أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، أعمال رادار الطقس لمنطقة حائل ، ومدينة أبها ، بهدف تقديم أدق المعلومات الأرصادية .

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الدكتور خليل بن مصلح الثقفي, أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف الهيئة لتغطية

أجواء المملكة ، ومتابعة الظواهر الجوية ، وتحسين التوقعات المعنية بالمناخ والأرصاد

حيث بلغ عدد الرادارات التي تم تشغيلها 13 راداراً

لافتاً الانتباه إلى أن إدارته تعكف حالياً على إعداد الدراسات المناسبة لتركيب رادارين جديدين

بمحافظتي وادي الدواسر ، والقيصومة .