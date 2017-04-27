“الأرصاد” تُغرم 29 منشأة مخالفة بالمنطقة الشرقية

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غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 29 منشأة مخالفة للإشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية

وشملت العقوبات منشآت صناعية بالمنطقة الشرقية ليتم تصحيح وضعها البيئي .

وقال مدير فرع الهيئة العامة للأرصاد بالمنطقة الشرقية محمد بن فايز الشهري، أن العقوبات تأتي ضمن جهود الهيئة في تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية, والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية ,بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المعمول بها في المملكة .