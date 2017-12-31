الأرصاد تُنجز 8611 ترخيصاً بيئياً العام الماضي

أنجزت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص البيئية , 8611 معاملة بيئية متنوعة خلال العام الماضي 1438هـ ، وأصدرت 1575 رخصة بيئية .

وأوضح مدير إدارة التراخيص البيئية بالهيئة أنور النهدي ، أن الإدارة تتلقى العديد من المخاطبات والمعاملات المرتبطة بمهامها في مراجعة التقارير ودراسات تقييم الأثر البيئي ، كما أن من مهامها إصدار وتعديل الرخص البيئية بمختلف أنواعها بجانب تلقيها العديد من المهام وطلب المشاركة في اللجان وغيرها , لافتاً إلى أن إدارة التراخيص تلقت 2877 معاملة طلب للحصول على موافقة بيئية ، وأصدرت 1575 رخصة متنوعة , وراجعت 2060 تقريراً لزيارات فروع الهيئة ، و 1010 دراسات تقييم أثر بيئي لمشاريع مختلفة , و 755 مقترحاً.

وبين النهدي أن الإدارة تلقت أيضاً 3934 معاملة متنوعة بين رد على ملاحظات واستفسارات ، وطلبات تزويد بالبيانات واستيفاءات مختلفة.

كما تنوعت طلبات التراخيص التي استقبلتها إدارة التراخيص البيئية بين مشاريع صناعية تنموية وزراعية ومكاتب استشارية ، ومشاريع تعدين ومياه وكهرباء وأخرى سكنية , إلى مشاريع إدارة مخلفات طبية وكذلك صناعية خطرة.