الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار بمعظم مناطق المملكة
شارك عبر واتساب
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار
تحد من مدي الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من شرق المملكة “حفر الباطن
و القيصومة “، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، تمتد إلى منطقة نجران
في حين تنشط الرياح الشمالية على منطقتي الحدود الشمالية والجوف مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بالانخفاض في درجات
الحرارة. كما توقعت الهيئة، أن تكون حالة السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة
الوسوم:الطقس
التصنيف: محليات
التعليقات